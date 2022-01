Irlanda, stop al Green Pass e al distanziamento

08.30 – In Irlanda da questo week end non verrà più chiesta la certificazione verde è un quasi ritorno alla normalità in questa fase della pandemia da covid-19. In un momento storico in cui la variante Omicron sta dando non pochi problemi a diversi stati europei. Il Green Pass rimarrà necessario in Irlanda solo per i viaggi internazionali. Eliminato anche il limite di spettatori negli eventi all’aperto e anche al chiuso. In base a quanto dichiarato dal Primo Ministro Micheál Martin: “Abbiamo resistito alla tempesta Omicron”, la gente in Irlanda, dovrà solamente rispettare la regola relativa all’utilizzo delle mascherine e l’autoisolamento in caso di positività.

