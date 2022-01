Quirinale. Toti: Spallata centrodestra tentativo del diavolo

(DIRE) Genova, 31 Gen. – “Più avessimo avuto la possibilità di eleggere un presidente del centrodestra con una spallata, più i parlamentari non lo avrebbero votato perché avrebbe significato un’immediata crisi di governo, in mezzo alla pandemia, alla crisi economia e al Pnrr. Era un tentativo del diavolo: se fosse riuscito, avrebbe comportato la fine del governo; se non fosse riuscito, avrebbe comportato un’incrinatura del centrodestra. Averlo perseguito è stato qualcosa di poco sensato”. Così il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, a “24 Mattino” su Radio 24. “La retorica che leggo sui giornali per cui qualcuno avrebbe impedito l’elezione di un presidente cristallino di centrodestra serve a nascondere gli errori e vuole essere autogiustificatoria. Non è c’è mai stata la possibilità di eleggere un presidente di solo centrodestra perché il centrodestra non si è mai neanche avvicinato ai numeri”, prosegue il governatore. Toti sostiene che “abbiamo rispettato con grande attenzione l’alleanza di centrodestra. Fin dall’inizio, abbiamo detto che sarebbe stato impossibile far votare a Parlamento una spallata che avrebbe messo a rischio la stabilita del governo: ogni tentativo di eleggere un presidente di centrodestra con la forza di numeri che non c’erano, avrebbe immediatamente fatto cadere un governo di unità nazionale e depotenziato, se non distrutto, l’esperienza Draghi al governo. Per quanto i partiti avessero potuto dare indicazioni, non sarebbero stati seguiti da un pezzo di Parlamento”. (Sid/ Dire) 09:47 31-01-22