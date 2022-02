Carceri. Bernini (FI): Urge riforma sistema penitenziario

(DIRE) Roma, 3 Feb. – “Purtroppo nel carcere bolognese della Dozza si è registrato un nuovo episodio di aggressione da parte di un detenuto ai danni di un agente di polizia penitenziaria. Qualche giorno fa, un’altra aggressione era avvenuta nella casa di reclusione di Castelfranco Emilia. Un problema ormai drammaticamente cronico che interessa le carceri italiane e che richiede soluzioni tempestive. I nostri agenti, chiamati quotidianamente a svolgere un lavoro difficile e complesso, spesso in situazione di sottorganico, meritano tutela e protezione. Ascoltare le istanze degli operatori, delle organizzazioni sindacali, che da tempo segnalano tali criticità, è il primo, doveroso passo per una adeguata riforma del sistema penitenziario, che ormai non può più essere rinviata”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Com/Uct/ Dire) 12:06 03-02-22