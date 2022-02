Made in Italy. World Nutella Day, Centinaio: Icona che ha conquistato il mondo

(DIRE) Roma, 5 Feb. – “Oggi in tutto il mondo si celebra una vera e propria icona del Made in Italy. Uno dei prodotti più conosciuti e amati e che non passa mai di moda”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio in occasione del World Nutella Day che dal 2007 si celebra ogni 5 febbraio. “La Nutella- ricorda il sottosegretario- ha conquistato intere generazioni, è un simbolo del know how italiano, un’idea vincente che ha riscosso un successo planetario. Negli anni è diventata molto di più di una crema spalmabile, alla Nutella sono legati i nostri ricordi da bambini, è qualcosa da condividere insieme in famiglia e con gli amici. È stata celebrata in film, libri e canzoni. Non sorprende che questa giornata sia diventata in poco tempo un fenomeno globale, con fan e appassionati di tutti i paesi pronti a condividere sui social immagini, idee, ricette, foto e video dedicati a questo simbolo del Made in Italy fra i più famosi e amati al mondo”, conclude Centinaio. (Com/Ran/Dire) 12:38 05-02-22