(DIRE) Roma, 13 Feb. – Sono 51.959 i nuovi casi di Covid in per 462.881 tamponi tra molecolari e antigenici e 191 decessi. Il tasso di positività è all’11,2% in aumento rispetto al 10,1% di ieri.

Ammontano a 1.190 le terapie intensive, 33 in meno rispetto a 24 ore fa, mentre sono 16.060 i ricoveri ordinari (-250). (Uct/ Dire) 17:14 13-02-22