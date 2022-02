DL Green Pass. Governo pone fiducia a Camera, lancio di fogli

(DIRE) Roma, 23 Feb. – Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul dl recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Il provvedimento contiene l’obbligo vaccinale per gli over 50. A comunicarlo all’aula il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D’Inca’ tra le proteste dei deputati di Alternativa. Il ministro è stato fatto oggetto di un lancio di fogli da parte di alcuni parlamentari. Subito dopo è stata convocata la conferenza dei capigruppo. (Vid/ Dire) 11:03 23-02-22