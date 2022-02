Padova, camion frigo perde GNL sulla A13: chiusa l’autostrada

I Vigili del Fuoco della sede centrale, del distaccamento di Este e squadre provenienti dal Comando di Rovigo e di Venezia, con carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), sono intervenuti sulla A13, al km 73, tra i caselli di Monselice e Boara Pisani direzione Bologna, a seguito di una perdita di gas GNL (Gas Naturale Liquefatto) dal serbatoio di un camion frigo in transito.

Notevoli i disagiati nella zona interessata dall’intervento, dalle ore 11:47, per l’interruzione in via precauzionale della circolazione in entrambi i sensi di marcia del tratto autostradale. L’intervento è terminato nel tardo pomeriggio dopo aver messo in sicurezza il mezzo e trasportato lo stesso, con mezzo idoneo e scorta VVF al seguito, in zona sicura fuori dall’autostrada.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77959