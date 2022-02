Uova senza galline grazie al progetto di una startup finlandese

In Finlandia, la startup biotecnologica Onego bio, divisione dello spin off di agricoltura cellulare del VTT Technical Research Centre a Espoo, sta puntando alla produzione di uova senza dover allevare galline. O meglio produrre in laboratorio l’ovoalbumina, la proteina presente nel bianco dell’uovo, senza quindi causare sofferenza all’animale e riducendo inoltre l’impatto ambientale degli allevamenti. Come si legge su greenme.it, il procedimento, che è simile a quello utilizzato per produrre la carne sintetica, sfrutta i Trichoderma reesei, microrganismi che grazie a processi di fermentazione sono in grado di sintetizzare molecole proteiche complesse. L’albume così ottenuto è identico a quello originale e potrebbe essere utilizzato allo stesso modo nella produzione dolciaria così come nella panificazione, e potrebbe inoltre essere un ottimo integratore proteico per gli alimenti di fitness. L’obiettivo della startup è rispondere all’aumento della domanda di proteine animali che è previsto per i prossimi anni, fornendo proteine con un alto valore nutrizionale rispettando in ogni caso sia l’ambiente che gli animali. Il progetto riceverà dieci milioni di euro per lo sviluppo nei prossimi mesi.