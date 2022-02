Maltempo. Bari, pioggia provoca cortocircuito: Trani al buio

(DIRE) Bari, 28 Feb. – A causa della forte ondata di maltempo che ha colpito Trani, nel nord Barese, ieri una parte della città è rimasta al buio. Gli operai dell’Amet, la società che si occupa dell’erogazione dell’energia in città, sono ancora a lavoro per ripristinare la corrente. A spiegare quanto accaduto nel quartiere a ridosso della strada che collega Andria a Trani, è Giuseppe Paolillo, amministratore dell’Amet. “Ci scusiamo con la cittadinanza per il guasto che non è dipeso dalla nostra volontà”, afferma e spiega: “si sono verificati due guasti, uno consequenziale all’altro. In un quadro, che si trova vicino alle scuole alberghiero, scientifico e commerciale, si è verificato un corto circuito su tre fasi di una cella che ha determinato l’esplosione di un altro tubo e di altre due fasi”. I ritardi nell’intervento “sono stati provocati dalla pioggia che ha impedito ai nostri tecnici di scavare e intervenire”, ha aggiunto Paolillo rassicurando la cittadinanza: “tra un paio di ore la situazione tornerà alla normalità”. (Adp/Dire) 11:02 28-02-22