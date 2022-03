Brasile. Sale di 5 punti il consenso di Bolsonaro

21:10 – Per PoderData, l’approvazione del presidente brasiliano Jair Bolsonaro è salita di 5 punti in un mese. Secondo il sondaggio si trova al secondo posto dietro l’ex presidente-operaio Luiz Inacio Lula da Silva, in carica dal 2003 al 2010.

Il confronto tra il sondaggio del 21 Gennaio e quello dell’1 marzo parla chiaro. Se a gennaio l’immagine positiva dell’attuale premier Brasiliano ammontava al 25%, anche a causa delle recenti manifestazioni, ora risale al 30%. Lula, candidato del Partito dei lavoratori, rimane al 40% di intenzioni di voto mentre il Partito Liberale di Bolsonaro resta al 32%. Attualmente L’ex presidente Lula verrebbe eletto con il 51% contro il 37% ed un margine di errore del 2%.