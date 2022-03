USA, si finge studente per 1,4 milioni di dollari in prestiti federali

09:20 – In Louisiana, un uomo ha commesso una frode per intascare 1,4 milioni di dollari in prestiti studenteschi. Il colpevole, fingeva di essere uno studente e assumeva degli imitatori. Per l’FBI, Sterling ha ottenuto borse di studio e prestiti destinati a 180 studenti nel periodo tra Settembre 2017 e Novembre 2019.

Il soggetto all’epoca dei fatti 32enne (Settembre 2020) è stato accusato, ha speso oltre 253 mila dollari nei casinò di Louisiana, Nevada e Pennsylvania.

L'uomo si è dichiarato innocente, sostenendo di essere stato punito per aver "fatto soldi".