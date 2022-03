Giustizia, Potenti (Lega): Vigileremo su impegni Dap per comandanti nelle carceri

“Ieri durante l’audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Lavoro direttore generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Massimo Parisi, sono intervenuto per sollecitare soluzioni rispetto ai molti casi di scoperture organico e di comandanti di reparto della Polizia Penitenziaria che non svolgono servizio nelle sedi di assegnazione, lasciando gli uomini della Polizia Penitenziaria, in molte case Circondariali, senza una guida definita e fissa. I casi italiani confermati sono molti e generano difficoltà gestionali delle strutture carcerarie.

Per la Toscana il caso più eclatante riguarda il carcere di Sollicciano, le cui funzioni sono esercitate dal comandante titolare di Pistoia mentre, il titolare del carcere fiorentino è distolto dall’incarico ed occupa un posto di dirigente aggiunto presso il provveditorato regionale DAP Toscana. Così, San Gimignano, Lucca, alcune carceri di Sardegna ed Emilia-Romagna. Sui casi toscani – che Parisi ha affermato di conoscere e voler risolvere rapidamente – ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia Cartabia, visto che tra tutti, il carcere fiorentino è pure tra quelli a maggior rischio come dimostrano le cronache. Le soluzioni annunciate passano per la necessità di rivedere i criteri di progressione di carriera ed criteri di conferimento incarichi nonché ridefinire le funzioni dei dirigenti della Polizia Penitenziaria”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato della Lega e membro Commissione Giustizia della Camera.