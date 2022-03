Automezzi in fiamme nella notte a Tertenia (Nu)

Intorno alle 2 di notte, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei è intervenuta in prossimità dell’abitato di Tertenia per l’incendio di un autocarro. L’incendio, di probabile origine dolosa, ha coinvolto due automezzi in sosta all’interno del piazzale di una ditta che si occupa di trivellazioni del suolo, con sede a Tertenia. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Jerzu per i rilievi di legge. Gravi i danni subiti dai veicoli.

