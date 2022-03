Torino: furti in compagnia dell’amico a quattro zampe

La volante lo arresta e recupera la refurtiva

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti nella tarda serata di lunedì in C.so Vinzaglio, in risposta alla segnalazione di un furto attuato ai danni di un’auto parcheggiata.

L’autore del furto, un uomo in compagnia di un cane, si era allontanato da qualche minuto. Immediatamente, il personale della volante si metteva sulle tracce del responsabile, rintracciandolo in C.so Galileo Ferraris. Il soggetto, riconosciuto anche perché in compagnia del meticcio di media taglia, è stato trovato in possesso di refurtiva varia (tra cui un navigatore tom tom, un pc portatile ed una borsa da medico in pelle contenente medicinali), per un valore stimabile ad oltre mille euro.

I poliziotti, intuito che gli oggetti ritrovati potessero essere provento di più furti commessi nella serata, hanno approfondito la vicenda riuscendo a ricostruire la scia dei reati perpetrati: ben 4, in vie differenti di una zona circoscritta. Le vittime dei furti, che non si erano ancora accorte di quanto accaduto, sono state contattate dagli agenti che hanno restituito loro il maltolto. Il soggetto, un cittadino italiano di 38 anni con precedenti specifici, è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari.

