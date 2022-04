Covid. Bollettino: 70.803 nuovi casi e 129 decessi

Il tasso di positività al 14,8, +0,4% rispetto a ieri

(DIRE) Roma, 2 Apr. – Sono 70.803 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 74.350) e 129 i decessi (ieri 154) registrati in Italia nelle ultime 24 ore per un totale di 159.666 vittime da Febbraio 2020. Gli attualmente positivi sono 1.277.611″. È quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 493 (+17 rispetto a ieri). I ricoverati- emerge dai dati diffusi online- con sintomi nei reparti ordinari sono 9.949, (-32 rispetto a ieri). Sono in tutto 65.159 le persone dimesse/guarite, per un totale di 13.353.529 dall’inizio dell’epidemia. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 477.041 (ieri 514.823). Il tasso di positività, ieri al 14,4%, oggi sale al 14,8%”. (Com/Mco/ Dire) 18:05 02-04-22