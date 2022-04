Ucraina. Fontana (Lega): sgomento per orrore Bucha, pace subito

(DIRE) Roma, 3 Aprile – “Sgomento per l’orrore di Bucha dopo il ritiro delle truppe di invasione di Putin. Le immagini delle fosse comuni e dei civili giustiziati per le strade richiamano la memoria di noi tutti alle tragedie più dolorose del secolo scorso che hanno portato l’umanità nell’abisso più profondo. Una preghiera per tutte queste vittime innocenti. Occorre continuare a lavorare per arrivare alla pace in Ucraina il prima possibile”. Così il deputato Lorenzo Fontana, vicesegretario e responsabile Esteri della Lega. (Com/Anb/ Dire) 16:38 03-04-22