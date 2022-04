Iran: niente stadio per le donne

L’Iran ha vietato l’ingresso allo stadio alle donne. La Fifa preoccupata, chiede alla Federcalcio iraniana maggiori informazioni. Dal 29 Marzo di quest’anno va avanti questa storia, una settimana esatta, sembra strano che ancora oggi esistano questi abusi. Nel 2019, migliaia di donne videro la loro prima partita allo stadio, erano li, a pochi metri dal campo verde, tifando e esultando per la propria squadra, in quei momenti non c’erano differenze con l’altro genere.

L’iran, non è solo è andato contro il genere femminile, ma contro lo sport stesso. Molte donne si sono opposte a ciò, gridando la loro disapprovazione, ribellandosi contro quel sistema che ormai non ha più senso per la comunità Islamica. Come riposta hanno ricevuto uno spray al peperoncino verso i loro occhi, lo spruzzo non si ferma solo sul volto, ma può provocare danni all’apparato respiratorio, causando gonfiore e una forte tosse. Il Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran Ebrahim Raisi, ha dichiarato che si aprirà un indagine in merito all’accaduto.

AO