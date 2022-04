“Bonus pubblicità” 2022: prorogata la prenotazione all’ 08.04.2022

Ancora qualche giorno a disposizione per prenotare il bonus. Ai soggetti che acquistano spazi pubblicitari / inserzioni commerciali è concessa una specifica agevolazione, c.d. “Bonus pubblicità”. Per poter fruire dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo”.

Con un apposito Provvedimento il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, in conseguenza della temporanea difficoltà di accesso al servizio telematico, ha prorogato il termine ultimo per la prenotazione del “Bonus pubblicità” 2022 dal 31.3 all’8.4.2022.

comunicato stampa – fonte: http://www.cgiamestre.com/bonus-pubblicita-2022-prorogata-la-prenotazione-all8-4-2022/