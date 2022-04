Fisco. Salvini: Centrodestra non può votare documento con aumento tasse

(DIRE) Palermo, 8 Apr. – “C’è la guerra e la pandemia è ancora in corso, ipotizzare aumenti di tasse non è assolutamente immaginabile”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo, nel corso di una pausa del processo Open Arms che si sta tenendo nell’aula bunker del carcere Ucciardone, tornando sulle frizioni con Palazzo Chigi in merito alla delega fiscale. “Mi fa piacere che Draghi a parole dica che non vuole aumentare le tasse, ma la Lega e il centrodestra non possono votare un documento in cui c’è scritto che potranno aumentare le tasse sui risparmi, sui conti correnti, sui titoli di Stato, sugli affitti e sulla casa”. (Sac/Dire) 12:33 08-04-22