Incidente stradale sulla SS106 Ionica: due morti e un ferito

Ancora uno scontro mortale sulle strade della Calabria, come spesso accade è avvenuto sulla SS 106 Ionica. Due persone hanno perso la vita nel medesimo incidente stradale. Quest’ultimo è avvenuto nei pressi dello svincolo di Sibari nel tratto in cui il vecchio tracciato della Statale Ionica si collega alla SS106 bis. Coinvolte nell’impatto una Dacia Duster ed una Citroen C8 la cui conducente è stata trasportata in ospedale a Cosenza, in gravi condizioni con l’ausilio dell’elisoccorso come riporta l’ANSA.

Traffico nella zona ovviamente interrotto e dirottato con non pochi problemi alla circolazione veicolare nella zona. Le cause relative alla dinamica dell’incidente sono al vaglio degli uomini della Polstrada di Trebisacce. Nell’incidente è morto anche un cane di grossa taglia che viaggiava in uno dei due mezzi coinvolti nell’impatto.

