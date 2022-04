Covid. Rezza: Situazione epidemiologica stabile, Rt di poco sotto unità

(DIRE) Roma, 22 Apr. – “Questa settimana la situazione epidemiologica è piuttosto stabile rispetto alla settimana precedente e l’incidenza di casi di Covid-19 scende leggermente e si fissa intorno a 675 casi per 100mila abitanti. Così come l’Rt, che è di 0,96, quindi ancora abbastanza vicino anche se di poco sotto l’unità”. Lo ha affermato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel consueto video a commento dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sul Covid-19.

“Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva- ha proseguito- è, rispettivamente, al 15,8% e al 4,2%. Non ci sono, dunque, grandi variazioni rispetto alla settimana precedente”. Rezza ha infine spiegato che “data la elevata velocità di circolazione virale, i casi sono ancora molti anche se, per fortuna, anche grazie all’effetto dei vaccini, ci sono poche conseguenze in termini di congestione delle strutture sanitarie, è bene mantenere comportamenti ispirati alla prudenza, quindi l’uso della mascherina, soprattutto nei luoghi chiusi, e allo stesso tempo completare il ciclo vaccinale con le dosi booster”, ha concluso. (Fde/ Dire) 18:38 22-04-22