La Spezia, auto con 2 bambini a bordo si ribalta in via Carducci

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti nel pomeriggio del 21 Aprile in via Carducci, all’altezza di Privata Celi, per un incidente stradale. Un’autovettura con tre persone a bordo, per cause ancora da accertare, si è ribaltata su un fianco.

La squadra giunta sul posto ha immediatamente messo in sicurezza l’auto per evitare movimenti accidentali e poi ha estratto due bambini dalle portiere e la loro mamma dal portellone posteriore. I tre sono poi stati affidati al personale sanitario per le cure del caso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79139