Reggio Calabria, soccorso natante in avaria e in procinto di affondare

Le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale del comando, del distaccamento Portuale di Gioia Tauro, di Palmi e il nucleo sommozzatori VVF Calabria sono intervenuti ieri mattina alle 10.30 su richiesta della Capitaneria di Porto che segnalava un’imbarcazione in avaria e in procinto di affondare a poche miglia dal porto. A bordo dell’imbarcazione MBP RAFF VF15 le unità del nucleo nautico del distaccamento portuale hanno individuato il natante in difficoltà, lo hanno raggiunto e hanno subito iniziato le operazioni per la sua messa in sicurezza.

Con l’utilizzo di una elettropompa ad immersione e della pompa antincendio di bordo, infatti, hanno svuotato lo scafo dall’acqua per riportare l’imbarcazione sulla linea di galleggiamento e poter lentamente iniziare le manovre di rientro in zona sicura . In collaborazione con la Capitaneria di Porto poi e di un rimorchiatore sopraggiunto dal porto di Gioia Tauro il natante in avaria è stato riportato all’interno del sedime portuale e ormeggiato ala Banchina di Ponente per le successive verifiche del fasciame eseguite dai sommozzatori VVF.

A bordo del natante c’erano due persone di nazionalità italiana che, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, avevano abbandonato l’imbarcazione utilizzando il piccolo gommone di salvataggio in dotazione.

