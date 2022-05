Terremoto. Scossa a Firenze, magnitudo tra 3.6 e 4.1

(DIRE) Firenze, 3 Mag. – Scossa di terremoto in provincia di Firenze. “Alle 17.50 la rete dell’Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo tra 3.6 e 4.1″ nell’area. Sono in corso verifiche da parte della protezione civile della Città metropolitana”, si spiega dall’ex Provincia.

“Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici”, fa sapere anche il presidente della Regione, Eugenio Giani. La scossa si è sentita distintamente anche a palazzo del Pegaso, dove sono in corso i lavori del Consiglio regionale, immediatamente sospesi. (Dig/ Dire) 18:12 03-05-22