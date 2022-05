I militari del Comando Provinciale di Lucca hanno posto sotto sequestro, in Versilia, circa 6.000 prodotti tra giocattoli, accessori per l’abbigliamento, per l’elettronica e la telefonia potenzialmente pericolosi posti in commercio in violazione del Codice del Consumo e delle direttive comunitarie.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Lucca