Scuola. Invalsi, prova di italiano: ha partecipato il 98% delle classi

(DIRE) Roma, 6 Mag. – Si sono svolte oggi le prove INVALSI di Italiano nella scuola primaria. Anche questa seconda giornata di rilevazioni in modalità cartacea si è svolta regolarmente e non si sono registrate problematicità. Così si legge in una nota. Gli allievi interessati dalle prove delle classi II e V primaria sono rispettivamente 485.852 e 527.311, suddivisi in 28.172 classi per la II primaria e in 28.767 per la V primaria. Di seguito le percentuali di partecipazione alla prova odierna. Partecipazione classi campione: 97,65% delle classi II, 98,16% delle classi V; Partecipazione classi non campione: 97,86% delle II e 97,71% nelle V; Partecipazione complessiva (classi campione e non campione): 97,86% delle II e 97,73% delle V.

Nelle classi II il 2,14% delle classi non partecipanti è riconducibile: per l’1,83% all’adesione allo sciopero e per lo 0,32% a varie ragioni (cause di forza maggiore, allievi tutti assenti, altro). Nelle classi V il 2,27% delle classi non partecipanti è riconducibile: per l’1,96% all’adesione allo sciopero e per lo 0,31% a varie ragioni (cause di forza maggiore, allievi tutti assenti, altro). La partecipazione delle classi alla prova di Italiano è tale da garantire ampiamente la significatività della rilevazione sia per le classi campione sia per quelle non campione. Il 9 maggio nelle stesse classi si svolgerà la prova di Matematica. (Com/Man/ Dire) 18:55 06-05-22