Festa della Mamma. Lega: Auguri ma il pensiero va a tutte le donne

(DIRE) Roma, 8 Mag. – “Auguri a tutte le mamme che con coraggio e abnegazione, quotidianamente concorrono a costruire e migliorare il nostro Paese. Molto spesso dividendosi tra la famiglia e l’attività lavorativa, non fanno mai mancare il sostegno al proprio nucleo familiare o venire meno le loro competenze e professionalità nelle scuole, negli uffici, nelle pattuglie, nelle corsie degli ospedali: a loro va tributata la riconoscenza di tutta la società civile.

Non dimentichiamo però tutte quelle che donne che, per differenti circostanze, madri non sono: non esistono donne di serie A o di serie B, ma cittadine moderne da ringraziare, valorizzare, proteggere tutti i giorni, con convinzione e senza retorica o circostanza”. Così le senatrici della Lega Valeria Alessandrini, Marzia Casolati e Lina Lunesu, componenti della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. (Uct/ Dire) 13:06 08-05-22