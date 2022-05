Ucraina. Salvini: finalmente Draghi parla di pace

Leader della Lega: “Priorità è fermare la guerra”

(DIRE) Palermo, 12 Mag. – “Da segretario della Lega e da padre di famiglia sono contento che Draghi abbia parlato di pace a Washington e che oggi se ne sia parlato anche in Consiglio dei Ministri. La priorità è fermare la guerra e chi spende miliardi per mandare le armi allontana la pace”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Palermo, parlando con alcuni cronisti. Secondo Salvini “la priorità per gli italiani è la pace, che si collega al lavoro e pure di arrivarci – ha sottolineato – ribadisco che sono disposto a dialogare con tutti e andare ovunque”. (Red/ Dire) 20:37 12-05-22