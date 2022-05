Marino Demetrio (FdI): “Positivo l’impegno dell’On. Wanda Ferro per rilanciare il territorio”

“La candidatura dell’On. Wanda Ferro a Sindaco di Catanzaro è una sfida di coerenza, tenacia e lealtà, verso il suo impegno politico e, soprattutto, verso la città”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria, Demetrio Marino, sottolineando come “le qualità e l’esperienza politica di Wanda Ferro assicurano al nostro Partito, alla città di Catanzaro e alla Calabria, una certezza in termini di capacità, impegno e laboriosità”.

“La sua candidatura, identitaria, coerente, forte, si inserisce, inoltre, nel percorso di crescita e maturazione di Fratelli d’Italia, divenuto ormai punto di riferimento imprescindibile su tutto il territorio nazionale e capace di proporre personalità di alto rilievo politico e professionale”.

“A Wanda – conclude Demetrio Marino – i complimenti per la sua decisione che ribadisce la volontà di mettersi sempre al servizio della propria comunità, sentimento che ha contraddistinto il suo impegno politico”.