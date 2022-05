USA, sparatorie in California e Texas

09:30 – Altre due sparatorie in California e Texas, così si allunga la lista di morti e feriti del weekend in USA. Nel Sud della California, in una comunità di pensionati di Laguna Woods, un uomo ha aperto il fuoco in una chiesa, la Geneva Presbyterian.

Il bilancio è di un morto e quattro feriti in condizioni critiche, la polizia conferma di aver arrestato l’assalitore e di aver recuperato l’arma.

In Texas, vicino a Houston, una lite fra cinque uomini finisce in tragedia, due morti e tre feriti. La sparatoria è avvenuta in un affollato mercato delle pulci, dove fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. (Fonte Il Sole 24 ore)