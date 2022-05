Verona, auto esce di strada e finisce in un canale di scolo: ferito il passeggero

Alle 12.10 del 17 Maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Garda, in via per Marciaga per un incidente stradale. Una vettura, con a bordo 2 persone, per cause ancora sconosciute ha perso il controllo finendo incastrata nel canale di scolo che corre lungo la via.

Le squadre del distaccamento di Bardolino con 2 mezzi e 5 uomini, hanno operato per liberare dalla vettura il passeggero che, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato imbragato e issato fuori dal mezzo per poi essere trasportato presso il nosocomio di Peschiera del Garda.

Illesa la donna alla guida che è riuscita ad uscire dal mezzo grazie all’aiuto di alcuni automobilisti che si erano fermati per prestare soccorso. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico. L’intervento si è concluso alle 13.50 con la messa in sicurezza e il recupero del veicolo.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79592