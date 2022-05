Covid. Da ieri 17.744 nuovi casi e 34 morti ma quasi 25mila guariti

(DIRE) Roma, 22 Maggio – Sono 17.744 i nuovi casi di Covid in Italia e 34 i morti. In tutto sono 850.596 le persone attualmente positive, 6.273 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul covid emesso dal Ministero della Salute. In totale sono 17.247.552 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.952. I dimessi e i guariti sono 16.231.004, con un incremento di 24.528 rispetto a ieri. (Sor/ Dire) 17:12 22-05-22