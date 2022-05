(DIRE) Roma, 24 Mag. – Esame e voto del ddl concorrenza in Aula al Senato lunedì 30 maggio, “ove concluso l’esame in Commissione”. Lo spiega il presidente dei senatori FDI al termine della capigruppo di Palazzo Madama. “A mia precisa domanda” il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha affermato di “non avere ancora gli elementi. La maggioranza ha litigato un po’ per l’ inserimento clausola ‘ove concluso'”. (Sor/Dire) 17:18 24-05-22