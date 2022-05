Cannes 2022, presentato Good Vibes di Janet De Nardis

Cannes 2022 – Si è svolta Lunedì 23 Maggio presso il padiglione austriaco, la presentazione del film Good Vibes di Janet De Nardis. Il film è realizzato grazie al contributo del fondo Regione Calabria e al contributo dei selettivi del Mic. Presenti: Janet De Nardis (regista), la star messicana Michael Ronda (attore interprete dei successi Disney Plus), Claudio Bucci, Arturo De Matteo e Vittorio Flagiello (produttori Stemo production), Elly Senger-Weiss (co-produttrice Austriaca) e Pasquale Gallo (esperto di NFT)

Good Vibes le cui riprese inizieranno il 13 Giugno tra le meravigliose location della Calabria e il Lazio è una co – produzione Italia – Austria. Un film che affronta il tema dell’abuso della tecnologia e della tutela della privacy, il tutto in chiave fanta-tecnologica. Un film a episodi, tutti concatenati in cui, senza un attimo di respiro, seguiremo il destino di un telefono e dei suoi proprietari. Una riflessione sulla nostra vita e di quella di chi amiamo. Ieri al festival di Cannes è stata presentata parte del cast tra cui spicca il nome di Micheal Ronda interprete di serie di successo come Soy Luna e Control Z, Vincent Riotta (amatissimo per avere interpretato Tommaso Buscetta in Il capo dei capi)e la bellissima Caterina Murino che resta indimenticabile come Bond Girl e per Fever. Tra gli attori italiani anche Ludovico Fremont e Andrea De Rosa. Le musiche sono affidate a Giuseppe Morgante che ha inciso il brano “Good vibes” interpretato dalla cantante Francesca Silvi.

La De Nardis in conferenza stampa ha affermato: “Per me inizia una nuova avventura di cui ringrazio in primis mio marito che mi ha spinto a credere in questo sogno. Sono orgogliosa della squadra di professionisti e voglio ringraziare il DOP Federico Torres e il mio aiuto regista Marco Cervelli per avere accettato la sfida. Inoltre, ricordo che questa storia non avrebbe avuto inizio senza Mirko Virgili e Ersilia Cacace con i quali abbiamo scritto la sceneggiatura. Ringrazio anche la Calabria che ha accolto questo film nelle sue meravigliose terre”.