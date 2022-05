Trasporti. Gelmini: Bene proroga DAT per collegamento aereo Sicilia-isole minori

(DIRE) Roma, 26 Mag. – “La firma del decreto di proroga della continuità territoriale per le isole di Lampedusa e Pantelleria è un’ottima notizia. Diamo così certezza di poter contare sui collegamenti aerei, attraverso la compagnia Dat, con la Sicilia in apertura della stagione estiva. È la soluzione alla quale abbiamo lavorato da mesi assieme al collega Giovannini, all’assessore Falcone, e in stretto contatto con la Regione Siciliana.

Non potevamo pregiudicare le opportunità per questi territori di sfruttare i flussi turistici di prossimità. Per le loro caratteristiche e varietà, le isole italiane rappresentano una risorsa naturalistica, economica, sociale, su cui dobbiamo investire sfruttando tutte le possibilità consentite dal Pnrr e dalle altre programmazioni comunitarie destinate alle aree interne”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Uct/ Dire) 18:33 26-05-22