(DIRE) Palermo, 27 Mag. – Sono 1.710 i nuovi casi di Covid scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 15.215 tamponi processati. In base a questi dati, contenuti nel report quotidiano del ministero della Salute, l’indice di positività nell’isola è dell’11,2%. Il bollettino segnala undici decessi e 4.448 guarigioni. Il numero degli attuali positivi scende a 73.979, 2.363 meno di ieri. Negli ospedali si contano 554 ricoverati, di cui 22 in terapia intensiva. (Sac/Dire) 19:12 27-05-22