Nigeria: morte 31 persone in violenta rissa per accaparrarsi cibo

Nella regione del Rivers una “regione” nel Sud della Nigeria, in seguito ad una violenta una rissa, 31 persone sono rimaste uccise in una chiesa, durante la distribuzione di viveri. La causa scatenante della rissa, è stato lo scompiglio durante la consegna del cibo. C’era chi spingeva e chi non rispettava la fila, circostanze che hanno fatto degenerare in maniera drammatica l’evento di natura solidale.

La Parrocchia nigeriana aveva organizzato una giornata in cui veniva distribuito cibo gratuito, un evento di solidarietà che si è tramutato in una tragedia.

AO