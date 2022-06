Lavoro. Conte: Salario minimo ora; se guerra continua, autunno in recessione

(DIRE) Genova, 1 Giu. – “Il 12% dei lavoratori è povero. Dobbiamo approvare il salario minimo. L’inflazione sta toccando tutti i prodotti, mancano le materie prime, le famiglie perdono potere d’acquisto: se continua così e se la guerra continuerà, noi affronteremo un autunno in piena recessione”. Così Giuseppe Conte oggi pomeriggio in un comizio a Genova. “Non solo abbiamo il 12% di lavoratori poveri- prosegue il leader del Movimento cinque stelle- avremo tutto un ceto medio impoverito e anche il tessuto produttivo.

Se non ci saranno acquisti e consumi, crollerà tutto: cadremo in una spirale da cui non usciremo più, per altro dopo due anni di pandemia. Ecco perché questo è il momento delle politiche sul reddito, delle politiche per il lavoro: dobbiamo sostenere la perdita del potere d’acquisto e intervenire pesantemente sul cuneo fiscale. I nostri giovani sono il fanalino di coda in Europa per reddito pro capite, I nostri lavoratori da 20 anni non hanno rinnovi contrattuali adeguati”. (Sid/ Dire) 17:56 01-06-22