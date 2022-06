(DIRE) Roma, 9 Giu. – “Domenica si terranno cinque importanti referendum, che riguardano una questione fondamentale per tutti noi, quella della giustizia. Avere una giustizia davvero giusta, efficiente, rapida, severa con chi ha commesso dei reati ma attenta a non incolpare chi non ne ha commessi è una condizione essenziale per vivere in un Paese civile e democratico. Io voterò cinque sì e vi invito a fare la stessa cosa”. Lo scrive su Facebook Silvio Berlusconi. (Vid/ Dire) 19:33 09-06-22