Trasporti, ITA: atterrato a Fiumicino Airbus A350 ‘Green’

La compagnia ne avrà 6 riducendo cos i consumi

(DIRE) Roma, 17 giu. – È appena atterrato a Roma Fiumicino l’Airbus A350 “*Born To Be Sustainable*” che porta avanti l’impegno nella sostenibilità della Compagnia. Si tratta di uno dei sei A350 che contribuiranno a portare ITA Airways a diventare “il vettore più green d’Europa con il 75% di aerei di nuova generazione in flotta entro il 2025”, spiega una nota. Infatti, rispetto alle generazioni precedenti, “il peso della loro struttura è stato diminuito fino al 70% grazie all’utilizzo diffuso di materiali compositi, come titanio e leghe di alluminio, mentre il consumo di carburante è diminuito del 25%”. I voli operati da questo aereo rientreranno sin da subito nel programma integrato SAF (carburanti alternativi sostenibili) di ITA Airways.

L’aereo dalla livrea bianca diventerà operativo tra Roma, Milano, Los Angeles, New York e Buenos Aires, r”appresentando anche oltremare gli obbiettivi e i valori della Compagnia di bandiera italiana”. Com/Amb/ Dire) 21:07 17-06-22 (foto di repertorio)