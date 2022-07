Migranti. Bernini: Chi nega l’evidenza nega la realtà

(DIRE) Roma, 7 Lug. – “Gli sbarchi delle ultime ore – siamo ad oltre 30 mila arrivi dall’inizio dell’anno – dimostrano che l’emergenza migranti esiste, come Forza Italia sostiene da tempo, e chi lo nega fa solo finta di ignorare la realtà. L’emergenza alimentare in Africa, con una crisi libica sempre più grave, rischia inoltre di far crescere considerevolmente i flussi migratori nei prossimi mesi, e l’intesa raggiunta dai ministri dell’Interno a Lussemburgo è solo un timido passo avanti non risolutivo sul fronte della solidarietà europea.

Lampedusa è ormai da mesi il simbolo di questa emergenza, con l’hot spot sistematicamente al collasso, e la soluzione non può certo essere l’accoglienza indiscriminata”. Lo dichiara in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Com/Tar/ Dire) 18:32 07-07-22