Maltempo. Notte di pioggia e vento a Roma e nel Lazio, 380 interventi Vigili Fuoco

(DIRE) Roma, 8 Lug. – Notte di temporali, fulmini e vento forte a Roma e nel Lazio. Una (attesa) perturbazione che ha richiesto un super lavoro da parte dei Vigili del Fuoco, con 380 interventi in tutta la Regione tra alberi e rami caduti, allagamenti e problemi alle linee elettriche. Solo a Roma la Polizia locale ha contato 350 interventi, di cui una cinquantina per incidenti.

Diverse le zone della Capitale dove si segnalano alberi caduti, dalla Collatina a Prati, dal Prenestino al Tuscolano, mentre ai Castelli la perturbazione ha provocato “una tromba d’aria” che ha causato “molti danni alle alberature lungo le strade e ad alcuni edifici”, come fa sapere il sindaco di Albano Massimiliano Borrelli. Qui sono state chiuse diverse strade e sono in corso interventi per il ripristino della rete elettrica e telefonica, interrotta in alcuni punti per l’inclinazione dei pali e la caduta di alberi sui cavi.

Problemi anche alla FL3 Roma-Viterbo, con il traffico sospeso tra Viterbo e Attigliano per verifiche tecniche sulla linea elettrica a Grotte Santo Stefano. (Enu/ Dire) 10:02 08-07-22 [FOTO DI REPERTORIO]