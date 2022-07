Nord Stream 1, flusso ridotto al 30%

Da domani ci sarà una netta diminuzione del gas russo in arrivo in Europa, precisamente in Germania, a darne notizia il presidente dell’agenzia tedesca delle reti, Klaus Müller, tramite il suo account Twitter.

La quantità del gas che scorre dentro il Nord Stream 1 sarebbe diminuita anche oltre a quanto previsto. Sarà di adesso di soli 530 gigawattora, ovvero il 30% delle capacità del gasdotto. Per Giovedì erano infatti previsti 800 gigawattora via Nord Stream 1, ed era stata prevista una ripresa di flusso del 40%. Giustifica le preoccupazioni legate al funzionamento dell’industria e all’approvvigionamento energetico.

FMP