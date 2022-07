Governo. Calderoli: Letta ed il PD sono i carnefici di Draghi

(DIRE) Roma, 24 lug. – “Qualcuno fermi Enrico Letta, che forse risente del caldo di questi giorni. Basti leggere le sue ultime dichiarazioni sulla crisi di Governo: ‘All’ambasciata russa hanno festeggiato a caviale e vodka’ oppure ‘il suicidio collettivo della politica italiana che esce ammaccata’ ecc ecc. Adesso basta!

Forse con il caldo di questi giorni Letta vede lui e il PD come vittime di questa crisi, quando invece i carnefici di Draghi sono proprio lui e il PD. Gli rinfreschiamo la memoria: tutta questa crisi parte dalla loro ostinazione di far inserire il termovalorizzatore di Roma (io peraltro non sono certo contro il termovalorizzatore), come chiesto dal loro sindaco Gualtieri, in un decreto legge di tutt’altro argomento, pur sapendo della contrarietà sempre manifestata dai Cinque Stelle”.

Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, che continua: “Poi dopo che i ministri Cinque Stelle non votano il decreto in Consiglio dei Ministri al posto che fermarsi questi cosa fanno? Chiedono la fiducia e vanno a schiantarsi in Senato come tutti pronosticavano.

Per la serie andarsela a cercare… Per cui al posto di cercare carnefici altrove Letta provi a guardarsi allo specchio e se la prenda con lui e con il suo partito. Qui il vero suicidio collettivo è stato del PD e tanti saluti al suo campo largo, diventato il campo minato”, conclude (Com/Tar/ Dire) 17:12 24-07-22