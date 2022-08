Iran: “siamo in grado di costruire una bomba atomica”

Le tensioni in Iran aumentano ogni giorno sempre più. Negli ultime ore è giunta una notizia alquanto preoccupante: lo Stato dell’Iran è in grado di costruire una bomba atomica, ma non rientra nei suoi piani per il momento.

La notizia arriva dal Capo dell’Organizzazione per l’energia atomica iraniana Mohammed Eslami, secondo quanto ha riportato l’agenzia giornalistica iraniana Mehr. Il funzionario iraniano ha anche criticato Israele per le accuse secondo cui Teheran starebbe costruendo armi nucleari (Fonte: Ansa.it).

AO