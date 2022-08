Polizia a Milano arresta pusher e sequestra 600 gr di droga e 15mila €

Ieri mattina gli agenti della volante della Questura di Milano hanno arrestato un cittadino italiano di 54 anni per detenzione e spaccio di droga in viale Cusago. L’uomo, notato a bordo del proprio scooter, alla vista della Polizia ha messo in moto la macchina e si è diretto verso la periferia.

Gli agenti, insospettiti dal comportamento, lo hanno fermato trovandolo in possesso di 3 panetti di hashish da oltre 90 grammi ciascuno. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti altri 3 panetti da 90 grammi, 27 grammi di marijuana e 15mila euro in contanti.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/119463020561815bc013353554