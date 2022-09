Nuoro, incidente stradale sulla SS125

Intorno alle 19:50 del 6 Settembre, la squadra del distaccamento di Tortolì è intervenuta a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla SS125, all’ altezza del bivio di CEA. Per cause in corso di accertamento una utilitaria è uscita fuoristrada vincolando all’interno il conducente.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno provveduto ad assistere e stabilizzare il malcapitato per poi estrarlo dall’abitacolo. Sul posto è intervenuto il servizio sanitario del 118 a cui è stato affidato l’uomo per le prime cure. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri di Bari Sardo.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81823