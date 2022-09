Energia. Salvini: Intervento su bollette è urgenza nazionale adesso

(DIRE) Firenze, 12 Settembre – Dopo le elezioni l’Italia sarà chiamata a una serie di “riforme importanti”, tuttavia “per arrivare a questo dobbiamo avere un Paese che lavora, che illumina le sue strade, i suoi negozi. Che riscalda le scuole, le case di riposo e le casi popolari”.

Per questo “l’intervento per bloccare gli aumenti delle bollette della luce e del gas non può aspettare: è un’urgenza nazionale adesso. Aspettiamo che tutti arrivino sulle nostre posizioni”. Lo sottolinea il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Firenze. (Dig/ Dire) 20:25 12-09-22