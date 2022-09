Salerno, incendio a San Valentino Torio in un deposito giudiziario

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di un deposito giudiziario di circa 1000 mq, ubicato in via Curti di San Valentino Torio. Sul posto sono giunte le squadre di Sarno, Nocera e Mercato San Severino, con il supporto di tre autobotti dalla sede centrale.

Poichè il rogo si era propagato ad un’area adiacente, adibita a deposito di autocarri di circa 15.000 metri quadri, con circa 100 autoveicoli all’interno, è stato richiesto ulteriore supporto di uomini e mezzi.

Sono state inviate sul posto squadre e mezzi dal comando di Napoli e Avellino, per attuare una strategia massiva di attacco all’incendio. Dopo circa tre ore l’incendio è stato domato.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=82119