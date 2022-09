Roma. Controllo straordinario del territorio. Scoperta piantagione di Marijuana. Arrestato

Comando Provinciale di Roma – Roma , 29/09/2022 10:35

I Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio nella zona tra via Valle Muricana e via Galline Bianche e nei pressi del Cimitero Flaminio, al termine del quale hanno arrestato un cittadino italiano, gravemente indiziato di produzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno identificato un centinaio di persone e controllato 47 veicoli, elevato 9 contravvenzioni al codice della strada e sanzionato amministrativamente per un importo di circa 2000 euro, alcuni esercizi commerciali, per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare.